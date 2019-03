Wietvondst verzwijgen toch geen goed idee volgens burgemeester Elburg

Vorige week werd in ’t Harde een hennepkwekerij ontdekt, maar zowel de politie als de gemeente Elburg brachten daarover niets naar buiten. Burgemeester Jan Nathan Rozendaal laat het pand een dezer dagen afsluiten voor een periode van drie maanden. ,,Maar ik ben er eigenlijk wel blij mee dat dat niet in de kranten komt te staan’’, zei de burgemeester maandagavond in de raadzaal na vragen van de VVD-fractie. ,,Vorig jaar hebben we er voor gekozen om het niet actief in de media te brengen. De vraag is welk imago je als gemeente wil. Je wilt geen verkeerd beeld schetsen van je gemeente.’’