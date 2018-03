Wijk Waterlanden II Doornspijk gereed

Met de oplevering van de laatste fase is de complete wijk gereed. In juli 2017 is gestart met de laatste fase van Waterlanden II in het dorp, bestaande uit 4 rijwoningen en 6 twee-onder-een kap woningen met garage. In totaal ontwikkelde en realiseerde Van Wijnen 30 rijwoningen, 18 twee-onder-een kap woningen, 6 vrije kavels en daarnaast 18 huurwoningen voor Omnia Wonen. ,,Waar eerst een open plek was in het dorp, is na acht jaar van ontwikkeling en realisatie Waterlanden af”, aldus de tevreden wethouder Polinder.