Winkeliers Elburg doen aangifte tegen SGP-raadslid: ‘Wij zijn geen criminele organisatie’

In de strip trok Dirk Bok een vergelijking tussen het ontkennen van de Holocaust en voorstander zijn van een koopzondag. Zowel Bok zelf als SGP-fractievoorzitter Jan Krooneman ging daarvoor door het stof en bood via de Stentor excuses aan. Vorige week maandag deed Krooneman dat publiekelijk nog eens over tijdens de raadsvergadering in Elburg. Bok zelf was daarbij niet aanwezig, omdat hij nog herstellende is van een hartinfarct eerder dit jaar.