Winkeliers zetten koopzondag 'tevergeefs’ op agenda: 'Er ontstaan vanzelf barstjes’

PollNa een hartenkreet van de ondernemers in de Vesting, komt de koopzondag maandag opnieuw aan bod in de Elburgse gemeenteraad. De kans dat het voorstel het haalt is nihil, beseffen ook de indieners. Dus wat is precies het nut ervan? ,,Als we blijven beuken, ontstaan er vanzelf barstjes in de dijk.’’