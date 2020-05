Winkels in Elburg trotseren regels met illegale koopzondag op eerste pinksterdag

Mogen de winkels in Elburg deze zomer dan toch open op zondag? De deur staat voor het eerst op een kiertje

18 mei Over een koopzondag wordt in Elburg al jaren gesproken, maar de deur bleef altijd stevig op slot. Voor het eerst staat die deur nu op een piepklein kiertje. Het gemeentebestuur heeft de bal bij de raadsleden neergelegd. Als er een meerderheid is, kunnen de winkels in de Vesting van Elburg komende pinksterzondag zelfs al open. Maar die meerderheid was de laatste jaren nu juist een van de grote hobbels.