Winter in de Vesting in Elburg gaat dit jaar niet door, massaal evenement past niet in coronatijd

Kans op koopzondag Elburg snel verkeken, oppositie kwaad: ‘Laat uw naaste maar verrekken’

19 mei De deur die naar een koopzondag in Elburg op een kiertje leek te staan, is door de coalitiepartijen ChristenUnie en Algemeen Belang meteen weer keihard in het slot gegooid. Tot grote onvrede van de oppositie. ,,Christelijk betekent kennelijk: ‘Laat uw naaste maar verrekken’, fulmineerde Peter van Andel (Elburg Beleid). Een heet avondje in Elburg.