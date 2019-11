Winterterrassen moeten ook in donkere maanden voor levendigheid zorgen in de Vesting van Elburg

Het terrasseizoen zit er ook in Elburg al even op. Horecabedrijven mogen hun terras van 1 april tot 1 november uitstallen op een deel van de openbare weg. Maar in de wintermaanden mocht dat tot nu toe niet. En dat leidde tot lege straten in het stadje met de hoogste monumentale dichtheid van Nederland. Zeker nu er in de winter ook niet meer geparkeerd mag worden. Gezelligheid was ver te zoeken. Horeca-ondernemers drongen er al langer bij de gemeente op aan om ook in de wintermaanden terrasjes toe te staan. Zodat het er in elk geval iets gezelliger uitziet in de stad en toeristen eerder geneigd zijn de stad in te lopen.