Woningen langs N309 in Elburg en ’t Harde moeten mogelijk geïsoleerd worden vanwege geluidsoverlast

Zo’n 140 woningen langs de provinciale weg N309 in ’t Harde en Elburg moeten mogelijk beter geïsoleerd worden. Het aanleggen van stil asfalt op de Eperweg en Zuiderzeestraatweg is niet voldoende gebleken, waardoor sprake is van een ‘te hoge geluidbelasting’. De gemeente Elburg laat nu onderzoeken wat er moet gebeuren.

Het gaat om huizen die voor 1986 gebouwd zijn. Sinds dat jaar biedt de Wet geluidhinder bescherming tegen een hoge geluidbelasting door verkeerslawaai. De eigenaren of bewoners van die woningen langs de Eperweg en Zuiderzeestraatweg krijgen een brief van de gemeente Elburg, waarin staat dat ze mogelijk in aanmerking komen voor geluidsisolerende maatregelen.

De aanpak van verkeerslawaai langs de Eperweg en Zuiderzeestraatweg (N309) loopt al jaren. Zo’n vijf jaar geleden werd het hele tracé voorzien van stil asfalt. ‘Door de bron van het geluid aan te pakken is een forse verbetering gerealiseerd’, stelt de gemeente Epe. Desondanks hebben diverse woningen langs de weg nog een te hoge ‘geluidsbelasting’.

Maatregelen aan de weg of in de directe omgeving, zoals schermen en wallen, zijn volgens de gemeente niet mogelijk of helpen onvoldoende. Bij die woningen wil de gemeente onderzoeken of geluidsisolerende maatregelen nodig zijn en of die uitgevoerd kunnen worden.

‘Zorgvuldigheid boven snelheid’

Wethouder Lyda Sneevliet zegt blij te zijn dat er zicht is op ‘de afwikkeling van deze geluidssanering’: ,,Het is fijn dat er nu duidelijkheid komt voor de bewoners van deze huizen. Wel duurt het nog even voordat de definitieve toekenning en uitvoering rond zijn, onder andere vanwege de verplichte Europese aanbesteding.’’