Zandsculpturenexpositie Elburg neemt boeg zandzuiger in ontvangst

Wilhelm Krüger

De hopperzuiger Wilhelm Krüger werd in 1940 gebouwd in Lübeck en in 1941 in gebruik genomen. Het was voor die tijd een modern schip, dat niet alle zand kon opnemen van de bodem, maar ook in staat was een vastere bodem los te woelen voordat het slib in de buik van het schip werd opgenomen. De zandzuiger kon 3.000 ton bagger in het ruim kwijt. Ter vergelijking: Voor de expositie van Zandverhalen is 4.000 ton zand gebruikt.