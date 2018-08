Zeven jaar cel voor Elburger na moordpoging op schoondochter

Overmacht

De rechtbank vindt niet dat er sprake was van psychische overmacht toen B. de vrouw om het leven probeerde te brengen. De advocaat van de man had dit aangevoerd. B. zei dat hij bang was dat zijn zoon en zijn vrouw zichzelf van het leven zouden beroven door de vechtscheiding. Maar volgens de rechtbank kwam hij pas heel laat met deze verklaring en had hij eerder een ander verhaal over de aanleiding voor zijn daad. Hij had toen gezegd dat hij bang was dat zijn zoon zijn ex-vrouw wilde ombrengen. Hij had dit willen voorkomen en besloot daarom zelf de vrouw om te brengen.