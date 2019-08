Zijn wagen mag maximaal 25 km per uur, maar kon bijna 5 keer zo hard: politie neemt boel in beslag bij Elburg

Update Toevoerrou­te naar Lowlands via N309 bij Elburg dicht na ongeluk

16:29 De N309 bij Elburg is afgesloten voor verkeer na een ongeluk. Twee personenauto's zijn daar frontaal op elkaar gebotst, Eén persoon is in de ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De weg is één van de belangrijke aanvoerroutes voor festivalgangers om op Lowlands te komen.