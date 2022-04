Zo komt nieuwe gemeentewerf in Elburg eruit te zien

Zondagspro­test winkeliers Elburg in de kiem gesmoord met dreiging van dikke boete

De gemeente Elburg heeft vanmiddag een winkeliersprotest over het verbod op koopzondagen in de kiem gesmoord. Binnen een half uur nadat Sandra Horst de deuren van Studio Lief opende, werd haar met een brief te verstaan gegeven dat ze 2500 euro mocht aftikken als ze niet direct dichtging. De winkeliers in Elburg hebben koopzondag tot inzet van de verkiezingen uitgeroepen.

13 maart