‘Zo snel mogelijk sloop oude winkelcentrum in 't Harde’

Als het aan wethouder Jan Polinder van de gemeente Elburg ligt, wordt het oude en laatste deel van het winkelcentrum in ’t Harde nu zo snel mogelijk gesloopt. Dat zei hij tijdens de commissievergadering gisteravond, waarin werd gesproken over de plannen van de gemeente om de derde fase weer over te nemen van de ontwikkelaar Centrumplan ’t Harde BV.

Met de overeenkomst is een bedrag van 925.000 euro gemoeid. ,,Uiteindelijk is het de bedoeling om fase 3 zo snel mogelijk gesloopt te krijgen. Dat was ook één van de motivaties om het over te nemen. We willen niet meer dat er heel lang vastgoed staat dat niet gebruikt gaat worden, dat verpaupert. Dat moeten we niet willen”, aldus Polinder.

De gemeenteraad kreeg in december al een voorstel om akkoord te gaan met het bedrag door middel van een begrotingswijziging, maar dat vonden de fracties te snel gaan. De wethouder gaf aan dat er anders deze maand al was gesloopt. ,,Het loopt dus wat vertraging op, maar in het kader van al die jaren is dat maar peanuts.”

In 't Harde wordt er al jaren gebouwd aan een nieuw winkelcentrum. Het project is onderverdeeld in verschillende fases. Het derde en laatste deel is nu aan bod, maar er is weinig interesse meer in huur. Het lukte ontwikkelaar Centrumplan ’t Harde BV niet om de winkelruimte te verhuren. De gemeente is ondertussen de mogelijkheden die er zijn voor het gebied aan het uitwerken.

Economische schade

Namens Slagerij Van de Weg en The Read Shop, al gevestigd in het nieuwe gedeelte van het winkelcentrum, is een schaderapportage gemaakt. Zij leiden naar eigen zeggen economische schade, omdat fase 3 niet volgens de plannen wordt uitgevoerd. Wethouder Polinder schat in dat de schade moet worden ingediend bij de ontwikkelaar, omdat die de vertraging heeft veroorzaakt.