Zomerconcert in Elburg in teken van Hanzejaar: muziek, zang en verhalen vullen de avond

Verdachte steekpar­tij Wezep gaat door het lint na het horen van zijn strafeis: ‘Hij is knettergek’

Hij is al meerdere keren door de rechter tot kalmte gemaand. Maar als Jeroen B. (37) de strafeis hoort voor zijn aandeel in de grote steekpartij die 4 september 2020 in Wezep plaatsvond, is er geen redden meer aan. De Hattemer gaat volledig door het lint tegen de officier van justitie.