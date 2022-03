poll Ophef over winactie van SGP in Elburg: ‘Niet wenselijk, maar ook niet verboden’

In Elburg is ophef ontstaan over een ‘winactie’ van de SGP. Kandidaat Barthil van Deelen looft op Facebook een SGP-pakket ter waarde van 20 euro uit. Wie wil winnen, moet onder meer een SGP-poster voor het raam hangen. De Kiesraad noemt de actie ‘niet wenselijk, maar ook niet verboden’.

8 maart