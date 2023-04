Zoveel oranje auto's zijn er in Elburg

Klap voor Harderwijk­se molen: vogelpoep ruïneert rieten kap en wieken moeten vernieuwd worden

De rieten kap van de Harderwijkse molen De Hoop moet op korte termijn worden vervangen. Het riet is aangetast en de kap is lek. Op de molenzolder liggen her en der plasjes water. Oorzaak: aalscholvers, die sinds drie jaar in grote aantallen op de molenkap bivakkeren. En dan met name hun poep.