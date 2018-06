'Zwart plastic tasje' in Elburg blijkt konijn, maar waar is het baasje?

,,Eerst dachten de agenten dat er een zwart plastic tasje over de weg rolde, maar toen ze beter keken zagen ze dat het een tam konijn was'', vertelt een van de agenten van het politieteam Veluwe Noord. ,,Als ze het konijn hadden laten lopen, was het misschien overreden. Omdat het beest zo tam is, rees het vermoeden dat het was losgelaten of was uitgebroken. Ik denk ook niet dat het konijn lang in leven blijft in het wild.