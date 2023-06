102-jarige Narda laat vanuit Nieuw Zeeland 500 euro na voor restauratie TET-tram 1 in Enschede

De levenslan­ge passie van Gerard Fox voor de snoeken in én de weidevo­gels bij het Almelo-Nordhornka­naal

Geboren en getogen in Lattrop leerde Gerard Fox het gebied rondom het Almelo-Nordhornkanaal kennen als zijn broekzak. Ook nu hij inmiddels 89 is en al bijna zestig jaar in Hengelo woont, is Fox daar nog steeds elke zondag te vinden. „Vorig jaar heb ik er nog 25 snoeken gevangen!”