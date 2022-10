125 jaar De Tubanters: Geen Lee Towers wel Suse van Kleef

ENSCHEDE – Voetbalvereniging De Tubanters bestaat 125 jaar, is de een-na-oudste voetbalclub van Enschede. Tegenwoordig met een fulltimeverenigingsmanager op de loonlijst: Henny Roelink (54). De oud-speler, leider vertelt over het jubileum.

Is De Tubanters de oudste club van Enschede?

„Dat is PW. Opgericht in 1885. Een groepje leden dat zich er destijds niet zo thuis voelde richtte twaalf jaar later een eigen voetbalvereniging op: De Tubanters 1897. Dat vieren we deze week met een receptie op donderdag en zaterdag is er een voetbaldag voor de jeugd en een feestavond voor 18-plus. PW is overigens ook de oudste club van Nederland.”

We vernamen dat de receptie geen doorsneebijeenkomst voor genodigden wordt.

„Dat klopt. We kleden het dit keer anders in dan met de gebruikelijke reeks speeches van bestuurders en afgevaardigden. We hebben oud-voetbalster en televisieanaliste Suse van Kleef gevraagd er een feestje van te maken. Aanwezigen kunnen erop rekenen dat dit een receptie wordt die gepaard zal gaan met interactie.”

In de voetsporen van uw vader bent u in 2020 aangesteld als verenigingsmanager. Is er veel veranderd?

„Sowieso dat hij deze taak vroeger als vrijwilliger uitvoerde en ze mij hebben gevraagd om de functie als betaalde baan in te vullen. De Tubanters wil als voetbalclub zijn sociale gezicht en maatschappelijke betrokkenheid tonen en heeft daar in korte tijd enorme slagen in gemaakt. Met als resultaat dat we op Het Diekman sinds vijf jaar wijkgericht onderdak bieden aan tien maatschappelijke partners en hier tegenwoordig zeven dagen in de week van ’s morgens acht tot ’s avonds laat activiteit is. Daarvoor hoort iemand fulltime aanspreekbaar te zijn.”

U bent niet in de makkelijkste periode aan deze baan begonnen.

„Corona was net uitgebroken en ja, het was een aantal lange periodes akelig stil. Maar we hebben niet stilgezeten. Online heeft de club z’n best gedaan iedereen binnenboord te houden. De drive-thru voor leden die een tas met inhoud en een brief van de voorzitter door het autoraampje kregen aangereikt, was één van meest indrukkende momenten die ik heb beleefd bij deze club. Dan zie je pas wat het verenigingsleven voor leden betekent.”

Kunnen we zaterdag inhaken met het ‘You’ll never walk alone’ door Lee Towers?

„Haha, nee. Die was 25 jaar geleden voor het eeuwfeest ingehuurd. Toen is groots uitgepakt met megafeest voor 450 man bij de Hanninkshof. Zaterdag doen we dat dunnetjes over, in eigen huis met livemuziek en dj. En ook dat wordt een mooi feestje.”

Volledig scherm Verenigingsmanager Henny Roerink, van voetbalvereniging De Tubanters die 125 jaar bestaat. © Charissa van Willigen