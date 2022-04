15.000 feestgangers stampen ouderwets op uitverkocht festival in Enschede: ‘Voelt of corona nooit heeft bestaan’

Verlengen grootste vluchtelin­gen­op­vang van Twente geen optie: ‘30 juni is de laatste van het terrein af’

ENSCHEDE - De vraag naar extra opvanglocaties voor vluchtelingen in Nederland is onverminderd groot, en dat zal voorlopig ook zo blijven. Omdat er nog steeds zo’n duizend mensen per week naar hier komen, maar ook omdat de contracten van tijdelijke verblijven aflopen. Zoals ook in Enschede. „Waar ze naartoe gaan, dat is niet mijn dossier.”

19 april