15 miljoen euro aan cocaïne onderschept bij oprollen drugslijn tussen Curaçao en Twente

Bij het oprollen van de omvangrijke drugslijn tussen Curaçao, Twente en de Achterhoek vond de politie vorige week 73 kilo aan cocaïne in zeecontainer in Silvolde. Deze week arriveerde in Vlissingen een schip uit Curaçao met nog eens twee zeecontainers met drugs. „We wisten dat het schip onderweg was, daarom konden we niet meer vertellen”, zegt woordvoerder Chantal Westerhoff.

Gespannen zagen de politie en justitie deze week het stipje op de radar dichterbij komen. Zij wisten, in dat schip uit Curaçao zitten nog tientallen kilo’s aan cocaïne verstopt. Hoeveel exact werd pas duidelijk toen de boot aanmeerde in de haven van Vlissingen. Eindbestemming van de containers: Oost-Nederland.

201 kilo cocaïne

Op papier vervoerde het schip kalkzandsteen, in werkelijkheid zat er nog 128 kilo cocaïne verstopt tussen de lading. De rechercheurs vonden in twee zeecontainers 515 pakketjes van 250 gram elk. De politie maakte bekend dat zij vorige week 73 kilo cocaïne aantroffen in de loods in Silvolde. De totale vangst is 201 kilo en heeft volgens de politie een straatwaarde van 15.075.000 euro. Alles is inmiddels vernietigd.

Spaarzaam met details

De naderende lading cocaïne was de reden dat de politie vorige week spaarzaam was met details over de grote actie, vertelt woordvoerder Chantal Westerhoff: „We wisten dat het schip met de illegale lading onderweg was naar Nederland. Daarom komen we vorige week niet meer vertellen over hoeveel cocaïne we hadden gevonden.”

400 medewerkers van de politie, defensie en andere overheden rolden donderdag 30 juni ‘een hele forse’ drugslijn tussen Curaçao en Oost-Nederland op. Er waren invallen in dertien panden, waaronder in Hengelo, Enschede en Silvolde, maar ook in Zuid-Holland en Duitsland.

Zeven verdachten

Er werden zeven verdachten aangehouden, waaronder een 48-jarige man uit Hengelo en een 75-jarige man uit Megchelen (Achterhoek). Een verdachte is afgelopen dinsdag vrijgelaten. Het voorarrest van de andere zes verdachten is vrijdag 1 juli verlengd door de rechter-commissaris van de rechtbank in Almelo. Zij mogen geen contact hebben met de buitenwereld. Hun advocaten kunnen hierdoor geen inhoudelijke mededelingen doen. Het is niet duidelijk wat de rol van deze verdachten is.

Volledig scherm Bij de grote actie in onder andere Hengelo (foto) nam de politie veel contant geld, luxe goederen, administratie en auto’s in beslag. En een ‘indrukwekkende hoeveelheid’ cocaïne, laat de woordvoerder weten. © hetoog.nl/Cees Elzenga