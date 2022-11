150 parkeerplaatsen voor scooters en fietsen moeten eind maken aan chaos op de stoep

‘Alleen jij bepaalt’: zaalvoet­bal­len­de Bonhoeffer-scholieren hangen niet langer doelloos rond in Enschede

ENSCHEDE - Sport kan er voor zorgen dat kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben toch op het juiste pad komen en blijven. Het is het motto van ‘Alleen jij bepaalt’, een project dat ruim dertig leerlingen van het Bonhoeffer College in Enschede in staat stelt kosteloos te zaalvoetballen. „Liever dat dan dat ze maar wat rondhangen.”

15 november