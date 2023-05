176 appartementen moeten worden opgeruimd, grootschalige renovatie op Twekkelerveld

De allerklein­sten krijgen prenten­boek cadeau tegen laaggelet­terd­heid

300 kinderen van basisscholen in Enschede hebben vandaag het prentenboek ‘Kleine IJsbeer – Een ijsbeer in de tropen’ gekregen. Het is een cadeautje van de PvdA in Enschede in de strijd tegen laaggeletterdheid.