19.000 drones in de lucht in Enschede: hoe voorkom je botsingen?

Mac aan huis: McDelivery nu ook in Enschede

29 augustus ENSCHEDE - Niet meer wachten bij de kassa of met je auto in de rij bij de McDrive: Enschede heeft vanaf deze donderdag een eigen McDelivery. Via de app Uber Eats kun je online eten van de fastfoodketen bestellen, dat vervolgens wordt thuisbezorgd. Enschede is daarmee de eerste stad in Oost-Nederland die de bezorgservice van ‘de grote gele M’ heeft.