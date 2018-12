2.600 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in Enschede

ENSCHEDE/ ALMELO - De politie heeft dinsdag een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk in beslag genomen in Enschede. In een pand in Enschede-Zuid werd 2.600 kilo vuurwerk gevonden.

Op de Haaksbergerstraat in Enschede trof de politie dinsdagmiddag een bestelbus aan. Deze vertrouwde ze niet, waarna de bus werd gevolgd. Het leidde naar een pand in het buitengebied in Enschede-Zuid. De exacte locatie van het pand is niet door de politie bekend gemaakt.

Binnen in het pand werd een partij illegaal vuurwerk van maarliefst 2.600 kilo aangetroffen. De bestuurder van de bus, een 53-jarige inwoner uit Enschede, is aangehouden. De man die in het pand aanwezig was, een 65-jarige inwoner uit Enschede, is eveneens gearresteerd. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd. Tegen beide mannen wordt een proces-verbaal opgemaakt.

Meer vuurwerk

Bij een eerdere controle op de A35, trof de politie dinsdagochtend een partij van 27 kilo illegaal vuurwerk aan. Een 40-jarige inwoner van Wierden is daarvoor aangehouden.