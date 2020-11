26.000 euro overbieden op een huis is nóg niet genoeg, Janneke probeert het nu op deze manier

Overlast van jongeren speelt op veel meer plekken in Enschede: hoe stoppen we dat?

6 november ENSCHEDE - Overal in de stad laait de overlast van hangjongeren op. In en rondom Wesselerbrinkpark, op Hattelerplaza in Zwering, in Eschmarke-Zuid, Glanerbrug, Helmerhoek en Twekkelerveld; bewoners zijn het helemaal zat. Gemeente, politie en allerlei organisaties trekken al op verschillende plekken samen op in een poging de overlast de kop in te drukken. Maar helpt het?