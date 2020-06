40-jarige man gevlucht na steekincident in Enschede, slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis

Minder nieuwe aanmeldin­gen van studenten in Twente: ‘Maar dat kan nog erg veranderen’

17:40 ENSCHEDE - Het aantal aanmeldingen bij hogescholen en universiteiten is over het geheel genomen iets hoger dan vorig jaar. Maar dat zegt nog helemaal niks over hoeveel nieuwe studenten er in het komende studiejaar naar Twente komen.