5 quarantainetips om dit weekend tóch wat met vrienden te doen

reconstructie Politiek spel en 96 miljoen staats­steun: hoe Apollo Vredestein naar Hongarije werd gelokt

8:11 ENSCHEDE - 750 Vredestein-werknemers in Enschede raken hun baan kwijt aan een bandenfabriek van moederbedrijf Apollo in Hongarije. Die fabriek kwam er na veel politiek gedoe en bijna 100 miljoen aan staatsteun, blijkt uit onderzoek van deze krant. Het lot van 750 Vredestein-werknemers in Enschede lijkt al bij de overname van hun bedrijf in 2008 te zijn bezegeld.