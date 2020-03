500 epileptische aanvallen per dag: wie zorgt er voor zorgenkind Robin (4) uit Enschede?

Vredestein, ‘parel in de tulband van Apollo’, slaat dof uit

12:39 ENSCHEDE - De geschiedenis van Vredestein in Enschede is er een van hoge toppen en diepe dalen. Maar een klap zoals deze - 750 banen weg - is er nog nooit eerder uitgedeeld. Sterker nog, sinds 1967 vielen er niet zoveel ontslagen bij één bedrijf in Enschede als nu bij Vredestein.