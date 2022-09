556 statushouders in Twente moeten nog een huis krijgen, provincie gaat gemeenten strenger controleren

Rust vind je in een hotelkamer beter dan in een slaapzaal: Livio opent in Enschede nieuwe vleugel voor revalida­tie

ENSCHEDE - Stoelen die makkelijk schuiven, maar ook weer niet te. Een vloer die glad en drempelloos is, maar ook weer niet zo dat je uitglijdt. In de nieuwe vleugel van De Cromhoff is voor revaliderende ouderen met elk detail rekening gehouden.

19 september