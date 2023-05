58-jarige Slowaak gearresteerd in trein van Ochtrup naar Enschede

Frans Timmermans én deze verborgen parels zie je deze week in Enschede op de Dutch Innovation Days

Hoog bezoek voor de Dutch Innovation Days - deze donderdag en vrijdag - in Enschede: Eurocommissaris Frans Timmermans komt langs. Hij gaat vrijdagmorgen in de Grote Kerk op de Oude Markt in gesprek over hoe innovatie kan bijdragen aan het behalen van de Green Deal.