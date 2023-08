9% van alle stemmers in Enschede stemde op Pieter Omtzigt bij laatste verkiezingen, meer dan landelijk gemiddeld

Laptops krijgen tweede leven in Afrika: ‘Meeste Ghanezen hebben in hun jeugd nog nooit een computer gezien’

Zijn oude laptops‚ computers en smartphones alleen nog geschikt voor de sloop? Zeker niet‚ vinden Jet Kempers‚ Tom van den Nieuwboer en Molly Maureen Basemera. Zij zamelen namens Climbing The Right Tree hardware in bij EuroDev in Almelo om Afrikaanse jeugd professionele opleidingen te kunnen bieden.