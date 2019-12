A1 richting Duitse grens dicht door gekantelde vrachtwagen

112 Inval door arrestatie­team in Enschedese flat, persoon meegenomen

6:59 ENSCHEDE - Een arrestatieteam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man gearresteerd in een flat aan de Fazantstraat in Enschede. De eenheid deed iets voor 00.30 uur een inval in de flat waarbij de persoon is meegenomen. De aanleiding van de inval is nog onduidelijk.