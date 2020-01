Aanslagen met automatische wapens op horecazaken in Hengelo en Enschede verijdeld

Zorg omarmt technolo­gie op e-health en innovatie­markt MST

30 januari ENSCHEDE - Een 3D-geprinte schedel, een vest dat je ademhaling ondersteunt of een sok die Parkinsonpatiënten normaal kan laten lopen. Technologie en zorg, dat is het uitgangspunt van de e-health en innovatiemarkt in ziekenhuis Medisch Spectrum Twente in Enschede. MST organiseerde de markt donderdag voor de tweede keer, samen met Saxion en Universiteit Twente. Een ronde langs de stands levert verbazingwekkende verhalen op.