Aanslagen op Philippe Schol en Peter R. de Vries openden ogen Justitie: ‘Sindsdien komen ze onmiddellijk in actie’

Voor helft regionale onderne­mers dreigt terugvorde­ring NOW-subsidie

ENSCHEDE - Met nog een kleine maand tot de deadline, moet nog bijna de helft van de werkgevers in de regio de definitieve berekening inleveren voor het voorschot aan NOW-loonkostensubsidie dat over de tweede periode is ontvangen. Uiterlijk 31 maart moet het definitieve omzetverlies zijn gemeld bij het UWV, of uitstel zijn aangevraagd.

3 maart