Aantal meldingen van overlast door jeugd in Twente en de Achterhoek in twee jaar tijd explosief gestegen

ENSCHEDE - Er werd de afgelopen twee jaar veel meer geklaagd over jongeren die overlast veroorzaken. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van de politie, die het aantal klachten van jeugdoverlast per half jaar heeft bijgehouden. In heel Twente nam het aantal klachten over vernielingen, drugsoverlast, intimidatie en nachtelijk vuurwerk de afgelopen twee jaar toe.

In de provincie Overijssel steeg het aantal klachten in vergelijking tot 2019 met liefst 114 procent. In sommige gemeenten in Twente en de Achterhoek is zelfs een verviervoudiging te zien.

Inwoners van Almelo, Hellendoorn en Enschede ervaarden in deze regio in het eerste halfjaar van 2021 het meest overlast van jongeren. In de gemeente Enschede kwamen tussen januari en juni van dit jaar de meeste klachten vanwege jeugdoverlast binnen: 887 om precies te zijn.

Volgens de cijfers van de politie waren dat er in dezelfde periode in 2020 iets minder: 819. In 2019 werden er in Enschede in het eerste halfjaar ‘maar’ 297 meldingen van jeugdoverlast genoteerd. De forse stijging is volgens de politie niet los te zien van de coronacrisis. Uitschieter is de maand april, toen er in Enschede 189 meldingen van jeugdoverlast werden genoteerd. In die maand zat de horeca als gevolg van de coronamaatregelen nog op slot.

Verveling door de lockdown

Verveling speelt volgens gemeenten en jongerenwerkers een grote rol. Door de lockdown konden jongeren niet naar school, een tijdje niet sporten, niet uitgaan en diverse bijbaantjes vielen weg. Activiteiten waren er niet of nauwelijks en jongeren troffen elkaar steeds vaker op straat.

Uit heel Twente komen de verhalen over overlast. Uit de Nijverdalse Kruidenwijk, waar mishandelingen, achtervolgingen en intimidatie door hangjongeren hand over hand toenemen. Uit Vroomshoop, waar bekladdingen, vernielingen en vuurwerkoverlast schering en inslag waren . Of uit Borne, waar joints rokende hangjongeren voor overlast zorgden.

Almeloër ervaart meeste overlast

Verhoudingsgewijs wordt er het meest geklaagd in Almelo. Het eerste halfjaar van 2021 noteerde de politie daar 459 meldingen van jeugdoverlast, wat neerkomt op ongeveer 63 meldingen per tienduizend inwoners. Het hoogste aantal in deze regio. Twee jaar eerder, dus voor corona, werd er in dezelfde gemeten periode 153 keer melding gemaakt van jeugdoverlast in Almelo. In Almelo wordt de overlast vooral ervaren door ondernemers in de binnenstad, die zich ergeren aan jongeren die op scooters en met luide muziek door het centrum trekken.

Onder de meer landelijke gemeenten valt vooral Hellendoorn negatief op.

