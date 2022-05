Aantal ww-uitkeringen daalt gestaag in Twente en Achterhoek, dankzij seizoens- en uitzendwerk

Eind april verstrekte UWV in Twente 5,4 procent minder uitkeringen dan in maart. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen fors lager: 35,5 procent. De landelijke daling het afgelopen jaar was 34,4 procent. In de Achterhoek verstrekte UWV eind april 4,6 procent minder uitkeringen dan eind maart en 33 procent minder dan een jaar geleden. Landelijk bedroeg de daling van het aantal WW-uitkeringen in april 5 procent .