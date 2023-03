Achilles Enschede legt trainer Aydin vast voor volgend seizoen

Aydin speelde bij Sparta Enschede, Sportclub Enschede, Quick’20, Excelsior’31, FC Suryoye en SpVgg Vreden. Als hoofdtrainer is hij sinds drie jaar actief in Duitsland. Na twee seizoenen bij Vorwärts Epe traint hij momenteel DJK Eintracht Stadtlohn.

Ambitie

Aydin: „Achilles is voor mij een bekende club. In het seizoen 2008/2009 werd mijn broer Lucas hier met het eerste elftal kampioen. Die ambitie om te promoveren, heeft de club nu weer. En over die ambitie ben ik heel enthousiast. Het sluit helemaal aan op mijn beoogde doelen en motivatie. Daarom heb ik voor deze uitdaging gekozen. Gezien mijn eigen ontwikkeling en de ontwikkeling die bij Achilles in gang is gezet, ben ik ervan overtuigd dat dit voor mij de juiste stap is.”