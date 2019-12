Acht Twentse bedrijven failliet verklaard

ALMELO – De rechtbank Almelo heeft woensdag acht ondernemingen failliet verklaard. Zes van deze bedrijven zijn gevestigd in Twente, twee zitten er in Amsterdam maar hebben een Twentse eigenaar. Het gaat om de volgende ondernemingen:

D.J. Holding in Wierden. Het betreft de houdstermaatschappij van het op het bedrijvenpark Twente gevestigde KG Transport, dat twee weken geleden failliet ging. Curator Freerk Bleker probeerde nog een doorstart te realiseren voor het tien werknemers tellende transportbedrijf, maar dat zat er niet in. KG Transport had acht wagens op de weg, waarvan de meeste geleasd. De schuld ligt volgens Bleker rond de 2,5 ton.

Heupink Grondverzetbedijf in Overdinkel. In 2000 opgericht door Henny Heupink en daarna overgenomen door diens zoon Jeroen. Het bedrijf lag jarenlang met de gemeente Losser overhoop, omdat het op de locatie waar het gevestigd is - de Goormatenweg in het buitengebied van Overdinkel - zonder vergunning bouwafval zou opslaan. Curator is mr. Philippe Schol.

Timmerfabriek Reimer in Denekamp. Producent van onder meer houten trappen, profiellijsten en kozijnen. Het bedrijf leverde onder meer profiellijsten bij de verbouwing van het DeLamar Theater in Amsterdam. Curator is mr. Arco Blankestijn.

MIM Import Export in Emlicheim (Duitsland), eeen groothandel die voorheen in Oldenzaal was gevestigd. Mr. Mink Severies is curator.

Forty7 (Lead Support BV) en Scripta Communicatie. Beide bedrijven zijn gevestigd in Amsterdam, maar zijn eigendom van Don Akkermans uit Diepenheim. Scripta Communicatie was één van de grotere marketing contentbureaus van Nederland en had een jaar of vijf geleden nog 50 werknemers. Forty7 was gespecialiseerd in content conversie, het omzetten van websitebezoek in bijvoorbeeld aankoop of betaling van een bepaald productie. Curator is mr. Jacques Daniëls.