Achterblijvers in Oekraïne zitten zonder gas in de vrieskou: 640 sheltersuits uit Enschede onderweg

Een voor een gaan de sheltersuits via een ketting van vrijwilligers, studenten en medewerkers de vrachtwagen in, vijfhonderd pakken voor volwassen en honderdveertig voor kinderen. Het is donderdagmorgen bij de Spinnerij in Enschede, de pakken worden dit weekend afgeleverd in Lviv, in het westen van Oekraïne.