Advies van kampioene Silke Tulk uit Albergen: ‘Ga klootschieten, een medaille heb je zo te pakken’

Tulk telt in gedachten altijd eerst even tot tien, als ze weer eens met een vooroordeel over klootschieten wordt geconfronteerd. Als mensen lacherig doen over de naam van de sport of zich er over verbazen dat je toch echt moet trainen om bij klootschieten in de top mee te doen. „Ja, wij trainen. Ook in de wintermaanden, want we hebben gewoon verlichting langs de baan. Zelfs de ‘derde helft’ ontbreekt niet. Natuurlijk kun je op allerlei niveaus klootschieten, maar het is meer dan alleen een activiteit voor een bedrijfsuitje. Veel meer.”