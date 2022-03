Advocaat van Viruswaarheid verliest strijd tegen avondklok: 'Mensen mochten hun huis niet uit, dat gaat te ver’

Op dezelfde dag dat Willem Engel twee weken langer in voorarrest werd gezet, oordeelde de Hoge Raad dat de avondklok wettelijk door de beugel kon. De Enschedese advocaat Jérôme de Jong van Lier stond Viruswaarheid bij in de strijd tegen deze maatregel. „Dit is jammer, ik heb met hart en ziel verdedigd dat de avondklok niet goed geregeld was.”