Advocaat waarschuwt klokkenluider vuurwerkramp Van Buitenen: ‘Aangifte wegens smaad is snel gedaan’

Corry Westgeest uit Enschede herdenkt Februari­sta­king al 45 jaar

25 februari ENSCHEDE/AMSTERDAM - Corry Westgeest uit Enschede bezocht dinsdag voor de 45ste keer de herdenking van de Februaristaking. Al sinds ze in 1975 lid werd van de Nieuwe Communistische Partij Nederland is ze er elk jaar bij op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam waar het monument ‘De Dokwerker’ staat. „Het gevaar van fascisme is weer levensgroot aanwezig.”