Agnes van Baal ‘pitbull van Wesselerbrink’: ‘Maak van onze wijk niet afvoerputje van Enschede’

Armoede

„Ik ben opgegroeid in Almelo. Mijn vader werkte bij een poeliersbedrijf, mijn moeder was thuis om te zorgen voor de acht kinderen. Ik was de oudste. We hadden het niet breed, maar ik heb het niet ervaren als armoede. Wel was het zo dat je merkte dat de kinderbijslag er was, want dan kreeg je nieuwe schoenen. De situatie thuis zorgde er ook voor dat ik direct na de huishoudschool op mijn vijftiende ging werken.”