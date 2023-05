Ajacied Youri Regeer op weg naar FC Twente

Met video's ‘Goedkopere wasprogram­ma's vaak beter dan de duurste’

De meeste automobilisten zijn voor het wassen van hun auto aangewezen op een wasbox of wasstraat. In veel gemeenten is het wassen van je auto op straat namelijk verboden. Goedkoop is zo'n wasstraat allang niet meer. Toch kun je jaarlijks flink besparen op je wasprogramma's.