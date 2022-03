Al 400 Oekraïense vluchtelingen in Twente op dit moment: ‘Trots op inzet van particulieren’

De gevluchte Oekraïners die momenteel in de regio Twente zijn, verblijven vooral op slaapkamers en in tuinhuisjes bij gezinnen thuis. Bleker komt tot die schatting na een overleg met alle burgemeesters uit deze regio. Een exact overzicht van vluchtelingen uit Oekraïne is er niet.

Eind volgende week moet de Veiligheidsregio Twente 1.000 bedden beschikbaar hebben voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebied in Oekraïne. Dat gaat om grotere locaties, waar de vluchtelingen voor langere tijd moeten kunnen verblijven. Over een aantal weken moeten daar nog eens 1.000 bedden aan worden toegevoegd.

Opvang in De Zwaan in Delden, klooster Denekamp

Volledig scherm Bij De Zwanenhof komt donderdagavond een groep vluchtelingen aan. © Lars Smook

Op dit moment is er groen licht voor opvang in grotere centra in de gemeenten Borne (De Zwanenhof, azc) en Almelo (Huize Alexandra). Het klooster in Denekamp, hotel De Zwaan en de kerk van het Apostolisch Genootschap in Delden, plus een hotel in Losser worden daar in ieder geval aan toegevoegd.

Naar grote opvanglocaties in Enschede en Hengelo wordt nog onderzoek gedaan. Zo zijn er voor Enschede vijf locaties in beeld. „Daarbij moet je denken aan een grotere opvangplekken voor zo’n honderd vluchtelingen.” De grotere plekken in Enschede zullen waarschijnlijk pas gereed zijn voor de tweede groep van 1.000 vluchtelingen.

Volledig scherm Roelof Bleker, de nieuwe burgemeester van Enschede en voorzitters van de Veiligheidsregio Twente © Emiel Muijderman

‘Oppassen voor verdienmodellen’

Bleker zegt ‘trots te zijn op de particuliere opvang en acties die hij ziet in Twente’. Zo regelde een club ondernemende Tukkers de komst van 34 vluchtelingen naar Zenderen deze week. Zij arriveerden donderdagmorgen in Almelo bij Van der Valk en worden later op de dag ondergebracht in De Zwanenhof in Zenderen.

Wel zegt Bleker dat gemeenten op moeten passen niet met de verkeerde partijen in zee te gaan. “We moeten zorgen dat er geen verdienmodellen ontstaan voor de opvang van vluchtelingen. In het verleden hebben we helaas genoeg voorbeelden gezien, ik noem bijvoorbeeld de zorgfraude. Daar moeten we scherp op zijn.”

Geen crisisopvang

Er is in Twente nog geen sprake van crisisnoodopvang. De stroom vluchtelingen naar deze regio is daar nog te beperkt voor. Mocht die crisisnoodopvang - in sporthallen op veldbedjes - wel nodig zijn, dan heeft de gemeente Rijssen-Holten zich daar beschikbaar voor gesteld.

Bekijk hieronder de video: bus met 34 uitgeputte vluchtelingen komt aan in Twente