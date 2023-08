‘Al waren Eiting en de buitenspelers er wel, dan nog blijft FC Twente underdog tegen miljoenenploeg Fenerbahçe’

Van varkentje Babe tot supervrij­wil­li­ger bij de Vakantie­spe­len Hengelo: dit is het verhaal van Dennis

Hij deed, zoals zoveel kinderen in Hengelo, op de basisschool mee aan de Vakantiespelen. Op zijn dertiende werd hij er vrijwilliger. Nu, twintig jaar later, is Dennis de Vos een van de organisatoren van de activiteiten in de Hasseler Es. „Ik neem er een week extra vakantie voor.”