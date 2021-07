Alarmerende groei: jeugdbeschermers in Overijssel steeds vaker geïntimideerd door ouders en kinderen

Horeca om twaalf uur dicht? Oude Markt in Enschede loopt snel leeg en thuis wordt verder gefeest

11 juli ENSCHEDE - Een half uur na middernacht is de horeca op de Oude Markt in Enschede leeg. Precies zoals de aangescherpte regels voorschrijven. Het publiek is weg. Maar is het besmettingsgevaar deze nacht geweken? „We gaan thuis nog even door. Het is veel te gezellig.”