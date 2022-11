‘Alleen jij bepaalt’: zaalvoetballende Bonhoeffer-scholieren hangen niet langer doelloos rond in Enschede

Voorstel­len van de Enschedese politiek: wat haalde het wel en wat bij lange na niet

ENSCHEDE - De plannen zijn goedgekeurd, we kunnen weer vier jaar vooruit: de gemeenteraad van Enschede heeft maandagavond een klap gegeven op de begroting. De politiek bracht zelf ook voorstellen in: 28 in totaal. Wat werd juichend binnengehaald en wat struikelde in het zicht van de finish?

11 november