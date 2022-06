Almelo en Enschede krijgen ruim 30 miljoen euro voor snelle bouw van 2500 ‘betaalbare’ huizen

De miljoeninvestering moet zorgen dat er snel meer huizen worden gebouwd in deze regio om het woningtekort op te lossen. Voorwaarde is dat de helft van de nieuwe huizen ‘voldoende betaalbaar’ is. Het gaat dan om sociale huurwoningen, huurwoningen vanaf de sociale huurgrens tot maximaal 1000 euro per maand en om koopwoningen tot 355.000 euro.

De rijksbijdrage wordt niet rechtstreeks gebruikt voor woningbouw, maar is vooral bedoeld voor aanleg van wegen en andere investeringen die zorgen dat de nieuwe woongebieden goed bereikbaar zijn.

Grootste deel naar Enschede

Het grootste deel van het geld komt in Enschede terecht. Er gaat, inclusief btw, 20,5 miljoen euro naar het project rond het stationsgebied Enschede. Hier moeten 1750 nieuwe huizen komen. Het geld wordt gebruikt voor een zogenaamde mobiliteitshub, het busstation en fietssnelweg F35. Dat moet de bereikbaarheid van dit woongebied verbeteren.

Voor het plan Enschede Cromhoff, in het gebied Zuiderval/Getfertsingel, met 500 huizen, komt 5,7 miljoen euro subsidie beschikbaar. Dat geld wordt gebruikt voor fietsverbindingen, de aanleg van een ontsluitingsweg en het waternetwerk.

Spoorzone Almelo

Almelo krijgt 4,5 miljoen euro van het Rijk voor de eerste fase van project Spoorzone, achter het station. Daar worden 280 huizen gebouwd. Ook hier gaat de subsidie vooral naar infrastructuur.

De investering in de woningbouwplannen van Almelo en Enschede is onderdeel van een totale investering die de ministers Harbers en De Jonge doen in Overijssel. In totaal stellen zij 83,9 miljoen euro beschikbaar voor Overijssel. Het grootste deel daarvan komt terecht in Zwolle, twee keer 26,6 miljoen euro.

Nog een kans in het najaar

Gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel is blij met de investeringen van het Rijk. „De bijdrage is hard nodig om de enorme woningtekorten op te lossen.” In het najaar komt er een tweede subsidieronde. Van Haaf heeft goede hoop dat een aantal andere projecten in Overijssel, waaronder in Almelo en Hengelo, dan ook een bijdrage krijgen.